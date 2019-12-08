الرياض 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسينظم نادي الإبل "مزاد النخبة"، الأول من نوعه في عالم الإبل، بعد غد ٍ الثلاثاء في الصياهد الجنوبية للدهناء، قبيل انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة الأسبوع المقبل.ويقام المزاد على نخبة من الفرديات، من بينها الفردية السعودية الحاصلة على المركز الأول في فئة فردي الدق مجاهيم، في النسخة الثالثة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي أقيم العام الماضي، وتعود ملكيتها لسمو الأمير عبدالرحمن بن خالد .وأبان نادي الإبل أن الفرديات تتوافر منها جميع الألوان، منها ما يعرض للمرة الأولى للبيع، وغير معروفة على الساحة، وتعد من السلالات القوية جداً، القادرة على سد احتياجات المشاركين في مهرجان الإبل.ويضاهي مزاد النخبة أقوى المزادات العالمية، إذ يقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويتسع لـ 700 شخص.يذكر أن نادي الإبل يهدف من وراء المزاد إلى دعم الموروث العربي الذي يتميز به سكان الجزيرة العربية، لارتباط الإبل بالتراث والثقافة السعودية .// انتهى //22:13ت م0247