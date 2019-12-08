وادي الدواسر 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسافتتح مُدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري اليوم، الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية، التي تستضيفها الإدارة، وتستمر حتى يوم الجمعة القادمة بمشاركة 50 قائداً كشفياً من مختلف إدارات التعليم بالمملكة.وألقى مُدير التعليم كلمة في حفل الافتتاح أوضح فيها أن العمل الكشفي قائم على العمل التطوعي ، وأن كشافة وزارة التعليم تسهم من خلال هذا النشاط إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من طموح بتطوير العمل التطوعي ورفع نسبة عدد المتطوعين من 11 ألفا إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030، وبما يتسق مع التطلعات العالمية بتعزيز العمل التطوعي وإسهاماته في التنمية على المستويات المحلية والوطنية والدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية وأهداف التنمية المستدامة بالمملكة.وتناول في كلمته منجزات إدارة التعليم المتتالية في النشاط الكشفي على مستوى المملكة، التي تأتي ضمن التنافس الشريف، الذي هو المحرك الرئيس والأساسي للنجاح .وتجوّل مُدير التعليم يرافقه مساعده للشؤون التعليمية عايض آل مجلي، ورئيس النشاط الطلابي شارع آل وديان، وقائد الدراسة محمد مدخلي بين الطلائع الكشفية شاهدوا خلالها نماذج لبعض أعمال الريادة الكشفية التي قاموا بها ، ثم التقطت الصورة التذكارية للمناسبة .// انتهى //22:17ت م0248