رياضي / المصري البورسعيدي يفوز على إينوجو رينجرز النيجيري في دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية
الأحد 1441/4/11 هـ الموافق 2019/12/08 م واس
القاهرة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واس
فاز فريق المصري البورسعيدي على ضيفه إينوجو رينجرز النيجيري بنتيجة (4-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم، بستاد الإسكندرية في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.
ورفع المصري بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر مجموعته مؤقتًا، قبل لقاء بيراميدز المصري وضيفه نوذايبو الموريتاني، بينما أصبح إينوجو رينجرز بدون نقاط في المركز الأخير.
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22:20ت م
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