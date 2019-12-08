القاهرة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسفاز فريق المصري البورسعيدي على ضيفه إينوجو رينجرز النيجيري بنتيجة (4-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم، بستاد الإسكندرية في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.ورفع المصري بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر مجموعته مؤقتًا، قبل لقاء بيراميدز المصري وضيفه نوذايبو الموريتاني، بينما أصبح إينوجو رينجرز بدون نقاط في المركز الأخير.// انتهى //22:20ت م0250