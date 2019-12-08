الطائف 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسينظم النادي الأدبي الثقافي بمحافظة الطائف الأربعاء المقبل، بقاعة المحاضرات في مقر النادي بحي الفيصلية أمسية شعرية للشاعر محمد جبر الحربي.وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد أن هذه الأمسية تأتي ضمن أنشطة جماعة فرقد الإبداعية، التي تقام في النادي الأدبي الثقافي بالطائف، بإدارة الأستاذ خالد قماش .وأبان الجعيد أن الأمسية ستبث مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حساب النادي على تويتر ، داعيا المثقفين والمثقفات من محبي الشعر والإبداع عامة إلى حضور هذه الفعالية .// انتهى //22:21ت م0251