الباحة 11 ربيع الأخرة 1441هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسعقد وكيل إمارة المنطقة المكلف احمد بن صالح السياري اليوم ، اجتماعاً موسعاً بالجهات ذات العلاقة وذلك لدراسة العمل للتنسيق بين مركز الحسام للخدمات الانسانية والتطوعية بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلا في جمعيات البر الخيرية بالمنطقة بشأن إطلاق مشروع (كسوة الحسام لفصل الشتاء) للمحتاجين من أهالي المنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات في مكتبه بالإمارةوبين السياري في كلمته أن هذا الاجتماع يأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الذي يحرص على تلمس احتياجاتهم لينعموا بالراحة والرفاهية والعيش الكريم، مؤكدًا بأن هذا المشروع سيسهم بمشيئة الله في دعم الأهالي المحتاجين خصوصًا في هذه الأيام التي تشهد أجواء باردة ، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على ما يوليه من اهتمام وحرص بالأهالي في مدينة الباحة وجميع محافظاتها ومراكزها.وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المتعقلة بالمشرع والآلية المتبعة لتنفيذه.حضر الاجتماع وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي.// انتهى //22:22ت م0253