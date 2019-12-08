جيزان 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واستنظم غرفة جازان بعد غدٍ الثلاثاء، دورة تدريبية بعنوان " الجوانب القانونية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة "، وذلك بمسرح الغرفة.وتتناول الدورة التي يقدمها المستشار القانوني هاني العنزي، على مدى يومين عددًا من المحاور عن التعريف بأساسيات العقد وأهم ما يجب أن يتضمنه، والملكية الفكرية للمشروع الريادي وأنواعها وطرق حمايتها، ونظام العمل والشراكات، والتراخيص البلدية ، بهدف تزويد المشاركين بعدد من المعارف والمهارات القانونية المتعلقة بريادة الأعمال.وتأتي الدورة ضمن الدورات والبرامج التي تنفذها الغرفة خلال العام الحالي.// انتهى //22:56ت م0255