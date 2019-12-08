تونس 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واستغلب فريق مستقبل سليمان بأربعة أهداف لهدفين على هلال الشابة في مباراة جمعت الفريقين في ملعب سليمان اليوم ضمن الجولة 11 من الدوري التونسي لكرة القدم.وفي مباراة أخرى فاز اتحاد تطاوين في ميدانه على شبيبة القيروان بهدف لصفر، كما انتصر الملعب التونسي على مضيفه النادي الصفاقسي بنتيجة هدفين لهدف.وكان النادي البنزرتي تعادل أمس في ميدانه مع نجم المتلوي بهدف لكل منهما فيما تعادل اتحاد بنقردان في ميدانه مع النادي الأفريقي دون أهداف.واستمر الاتحاد الرياضي المنستيري في مقدمة ترتيب الدوري بـ24 نقطة يليه الصفاقسي بـ21 نقطة فالأفريقي بـ 19 نقطة بينما احتل اتحاد بنقردان المرتبة الرابعة بـ 18 نقطة .// انتهى //23:02ت م0256