واشنطن / سان خوسيه 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 2ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم مدينة سامارا الساحلية بدولة كوستاريكا.وأفاد بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على مسافة 44 كيلومترا من المنطقة الغربية لشمال غربي مدينة سامارا الساحلية بكوستاريكا وعلى عمق يصل إلى حوالى 50 كيلومترا تحت سطح البحر.ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.// انتهى //23:10ت م0258