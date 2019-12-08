القاهرة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسعقدت اليوم بالقاهرة الندوة التعريفية الـعاشرة عن جائزة التميز الحكومي العربي، التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من مديري التميز والتطوير المؤسسي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر.وأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في كلمته خلال الندوة أهمية تحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية والسعي نحو رضى المواطن ومتلقي الخدمة، وأن هذا لن يتحقق إلا عن طريق بناء الإنسان العربي وتطوير الأنظمة وزيادة مرونة المعاملات وتحقيق التحول الرقمي الشامل.من جهته قال مدير إدارة تميز الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية مازن بن عواد الردادي في كلمة مماثلة : إن المملكة تسعى لأن تكون من أفضل دول العالم في الآداء الحكومي الفعال لخدمة المواطنين، ولهذا وضعت عددًا من البرامج التنفيذية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤيتها، وكان أحدها برنامج التحول الوطني الذي قام على أهداف إستراتيجية ثلاثة وهي تعزيز الممكنات الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية وتحقيق التميز في الآداء الحكومي.وبيّن أنه من هذا المنطلق عملت وزارة الخدمة المدنية كشريك إستراتيجي رئيس وداعم للجهات الحكومية بالعمل والتكامل معها انطلاقًا من أدوارها ومسؤوليتها على إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الإستراتيجية التي تسعى خلالها إلى تطوير إستراتيجيات القوى العاملة وتطوير لوائح وأنظمة مرنة تسهم في رفع مستوى الممارسات وفي تحقيق أهداف المنظمات الحكومية وبناء قدرات بشرية ومؤهلة وقيادات واعدة، والارتقاء بفاعلية وكفاءة خدمات الموارد البشرية بالأجهزة الحكومية.وقُدّم خلال الندوة شرح لفئات الجائزة ومعايير التقييم، وآليات المشاركة في الجائزة، وأدوار منسقي الجائزة في التعريف بها في الدول العربية، والتعريف بالجودة ومفاهيمها وفوائد تطبيقها، وتطور برامج التميز العالمية ومنظومة ومبادرات التميز الحكومي الإماراتية، وكيفية إعداد الخطط الإستراتيجية التنافسية ومكوناتها وكيفية متابعتها وتقييمها.// انتهى //23:21ت م0259