بيش 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسدشَّن محافظ بيش حسن بن عبدالله أبوشرحة، اليوم، احتفالية جمعية البر والخدمات الاجتماعية في المحافظة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وسط مشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والأهلية والأسر المنتجة وذلك بمقر مهرجان بيش للتسوق والترفيه بساحة البلدية.وتجول أبو شرحة بالمعرض المصاحب للفعاليات الذي يبرز جهود الجهات المشاركة في أعمال التطوع، مستمعًا إلى شرح مفصل عن تلك الجهود والأعمال التي تقوم بها الجمعية في الأعمال التطوعية.وأوضح مدير جمعية البر والخدمات الاجتماعية في محافظة بيش محمد بن علي فقيهي في كلمة خلال حفل التدشين أن رؤية المملكة 2030 اهتمت بالتطوع من أجل إرساء وتنمية ثقافة التطوع وفق التنظيم المؤسس الجاذب للجهود، عادًا احتفال جمعية البر في بيش بهذا اليوم خطوة لتحقيق التطلعات لمستقبل العمل التطوعي لتتوافق مع الرؤية الطموحة في هذا المجال وغيره من المجالات.بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً عن القيم الإنسانية والمساعدات الخيرية والحس بالمسؤولية المجتمعية، تلته فقرة إنشادية عن العمل التطوعي والخيري.// انتهى //23:48ت م0261