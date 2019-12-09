جيزان 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسشهدت فعالية " أمشي .. لصحتي" التي نظمتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية اليوم ، بمشاركة أكثر من 750 طالبا وطالبة وعدد من القيادات التعليمية بالمنطقة، بحضور مدير عام التعليم بجازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.وتنوعت الفئات العمرية المشاركة بالفعالية، بالإضافة لمشاركة 85 فرقة تطوعية و 15 فرقة كشفية و 22 نادياً من أندية الأحياء "بنين وبنات"، حيث هدفت الفعالية إلى تشجيع ممارسة رياضة المشي لتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافتها وفوائدها الصحية بين أفراد المجتمع .وبيّن مدير التعليم أن الفعالية جاءت ضمن العديد من الخطوات التي اتخذتها الإدارة لنشر الوعي الصحي والثقافة الرياضية في أوساط المجتمع بشكل عام وليس للطلاب والطالبات فحسب بل سيمتد أثرها لجميع الأسر ، مضيفاً أن السلوك الصحي والغذاء الصحي سيؤثر إيجابياً في مستوى الطلاب والطالبات الدراسي، موضحاً أن هذه الفعاليات ستسهم في زيادة الوعي بأهمية الرياضة وخفض نسبة الإصابة بالعديد من الأمراض كالسكري والقلب، مقدماً شكره لجميع الجهات الأمنية والحكومية المشاركة في تنفيذ الفعالية ولجميع اللجان العاملة.// انتهى //00:08ت م0262