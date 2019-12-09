القاهرة 11 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 08 ديسمبر 2019 م واسفاز فريق بيراميدز المصري على ضيفه نواذيبو الموريتاني بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.ورفع فوز بيراميدز رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة متفوقًا بفارق الأهداف على المصري، أمام رينجرز النيجيري ونواذيبو بدون رصيد لكلاهما.// انتهى //00:28ت م0263