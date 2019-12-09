الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس



أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:



ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأميركي



خالد الفيصل يستعرض التوجه الاستراتيجي لهيئة تطوير مكة



«أمير مكة» يعلن مضاعفة قيمة جائزة «خطنا من تراثنا»



أمير الرياض يشرف حفل سفارة الإمارات لدى المملكة



أمير الرياض يرعى الحفل الختامي لملتقى أسر الأشخاص ذوي الإعاقة



الجبير يستقبل رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية



وزير الخارجية يستقبل رئيس الحزب الحاكم لجمهورية موريشوس



مدني جدة يخمد حريقا اندلع في مستودعين جنوب المحافظة



وزارة الثقافة تطلق معرض «من الداخل» في المنطقة الصناعية بالدرعية



المملكة تحتضن أكبر شبكات الجيل الخامس.. وتستعرض تجربتها في مؤتمر الإمارات للجيل الخامس



الأرصاد تُنبه من تقلبات جوية بالرياض والشرقية والقصيم يومي الاثنين والثلاثاء



إصدار لائحة الزكاة المعدّلة للمنشآت التجارية.. والتطبيق 1 يناير



الإحصاء: 88.60% من إجمالي الأفراد ( 15 سنه فأكثر في المملكة ) يستخدمون الانترنت



بنتن يوقع اتفاقية الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج إيران لموسم 1441هـ



تركي آل الشيخ : أكثر من 9 ملايين زائر لموسم الرياض



ترند المملكة يكتسي باللون الأحمر.. ويهنئ البحرين بلقب خليجي 24



البرلمان العربي يُقر عدداً من القوانين الموحدة



البحرين تتوج بلقب كأس الخليج للمرة الأولى



الخطيب: تم التوافق على تكليف الحريري بتشكيل الحكومة



فرق الإطفاء في استراليا تسابق الزمن للسيطرة على حرائق الغابات



ترمب: لابد من إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي



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