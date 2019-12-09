بريدة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسالتقى أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أمس، رئيس وأعضاء لجنة أهالي مدينة بريدة بمقر الأمانة بمدينة بريدة.وجرى خلال اللقاء استعراض أهم المشروعات النوعية المستهدفة للتنفيذ خلال الفترة القادمة بمدينة بريدة, بالإضافة إلى حالة المشاريع الجاري تنفيذها حالياً.ورحب أمين منطقة القصيم بزيارة لجنة الأهالي مؤكداً أن أمانة المنطقة تسعد بتواصل الجميع للاطلاع على مشاريعها وخططها التنموية التي تسعى بشكل مكثف على العمل عليها بدعم متواصل من سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه ومتابعة معالي وزير الشئون البلدية والقروية.// انتهى //09:14ت م0012