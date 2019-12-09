طرابلس 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بزيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى مصر ؛ لإجراء مباحثات مع رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، ورئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبدالعال بخصوص آخر التطورات في الساحة السياسية بليبيا.وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية في البلاد ، موضحةً عودة الهدوء الحذر في عدد من محاور القتال بين قوات الجيش وقوات الوفاق .وأبرزت تأكيد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، تمسك بلاده بضرورة إشراك البلدان المجاورة لليبيا في البحث عن حل للأزمة الليبية وتطبيقه،كما أعلن تمسك بلاده بالتسوية السياسية الشاملة للملف الليبي، الذي يعد الخيار الأنجع الذي من شأنه تحقيق تطلعات الشعب الليبي.ونقلت تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامه ،وتأكيده عدم إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا دون جمع كل الأطراف، محذرًا مما سماه حمام دم وانتشار عدم الاستقرار إلى دول الجوار إذا فشل مؤتمر برلين المرتقب مطلع العام المقبل في التوصل إلى اتفاق .// انتهى //09:27ت م0015