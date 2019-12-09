ويلينغتون 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسلقي شخص على الأقل مصرعه إثر ثوران مفاجئ لبركان وايت آيلاند في شمال نيوزيلندا ، اليوم ، وفق حصيلة مؤقتة للشرطة التي رجحت ارتفاع عدد الضحايا.وقال نائب مفوض الشرطة جون تيمز "استطيع أن أؤكد وفاة شخص"، مضيفاً بأنه لا يزال عدد من الأشخاص موجودين في الجزيرة ولا توجد حاليا معلومات عنهم.وتابع "في هذه المرحلة من الخطير جدا للشرطة وأجهزة الانقاذ التوجه إلى الجزيرة".من جانبها أكدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أن عددا من الأشخاص العالقين في الكارثة أجانب.// انتهى //10:01ت م0019