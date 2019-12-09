المدينة المنورة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واساختتمت أمس في المدينة المنورة فعاليات حملة مكافحة السمنة التوعوية تحت شعار " خفف ولا تندم " التي نظمتها الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة " كيل " بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بالصحة العامة بصحة المدينة المنورة .وأوضح منسق برنامج السمنة بصحة المدينة المنورة الدكتور فهد العلوي أن الحملة ساهمت في زيادة وعي المواطنين بأهمية مكافحة السمنة وتحسين أسلوب الحياة اليومي من خلال معرفة كمية السكر للفرد ما يساند في البدء بأسلوب حياة صحي ، مبينا أن حملة مكافحة السمنة حظيت بإقبال كبير من الزوار حيث تجاوز عدد من تم تثقيفهم الـ 500 زائر قدمت لهم الاستشارات الطبية من أخصائيي التغذية المتواجدين بالحملة، مقدماً شكره لفريق سواعد المدينة التطوعي على مشاركتهم في تنظيم هذه الفعالية .// انتهى //11:41ت م0100