رفحاء12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واساحتفلت جمعية "رؤوم" لرعاية الأيتام الخيرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أمس باليوم العالمي للتطوع بمشاركة فريق السلام التطوعي وذلك بمقر الجمعية.وتضمنت الفعاليات فقرات متنوعة والتوعية بأهمية التطوع ودوره في المجتمع ومميزاته وفقاً لرؤية المملكة 2030, حيث زاد عدد من المتطوعات القسم التعليمي والإداري بالجمعية وأحذ نبذة تعريفية عن المهام وتوزيع الهدايا للطالبات.// انتهى //11:48ت م0101