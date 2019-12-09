جدة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسأبرمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية الاقتصاد والإدارة أمس, مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" , وذلك في إطار تأهيل مخرجاتها لسوق العمل من برنامج وحدة التدريب التعاوني بمقر الكلية.ومثل كلية الاقتصاد والإدارة في التوقيع على مذكرة التفاهم عميد الكلية الدكتور ناصر بن عقيل كدسة، فيما مثل "تراحم" رئيس مجلس الإدارة المهندس فؤاد الشريبي بحضور عدد من منسوبي الكلية ولجنة "تراحم" .يُذكر أن جمعية "تراحم" التي يشترك في عضويتها مندوبون من جهات حكومية, تعمل على تقديم الدعم المادي والخدمات التعليمية والصحية، وتحفيز السجناء على العمل المنتج، كما تُجري اللجنة دراسات علمية وزيارات ميدانية للتعرف على احتياجات النزلاء وأسرهم والمفرج عنهم للتوصل إلى الطرق المناسبة لمساعدتهم.كما تعمل اللجنة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسر السجناء ، ومن أهمها دفع رسوم إيجار المنازل، وتوفير السلة الغذائية والملابس والأدوات المدرسية لأبناء الأسر الدارسين، ومكافأة الطلاب والطالبات المتفوقين منهم وتحفيزهم وتأهيلهم وتدريبهم للحصول على وظيفة مناسبة، وتقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي لمن يحتاج إليه من أفراد الأسر.// انتهى //11:51ت م0102