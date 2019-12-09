وادي الدواسر 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واستبدأ في محافظة وادي الدواسر ، غداً ورشة تطوير المعسكر الإعدادي لخدمة ضيوف الرحمن ، التي تنظمها كشافة وزارة التعليم وتستضيفها إدارة تعليم المحافظة بمقر مركز التدريب الكشفي ، وتستمر حتى يوم الخميس القادم ، بمشاركة عددٍ من القيادات الكشفية من مختلف الإدارات التعليمية بالمملكة.وأوضح مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي محمد الصبيحي ، أن تلك الورشة تأتي من أجل إيجاد إدارة فاعلة وجودة عالية للمعسكر الإعدادي وكذا التجمعات الكشفية الكبرى، من خلال صقل وإكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات للتمكن من تخطيط وتنفيذ إدارة ناجحة للتجمعات الكشفية الكبرى ، ومن أهمها تطوير المعسكر الإعدادي الذي تقيمه الوزارة قبل مباشرة كشافيها لخدمة ضيوف الرحمن حج كل عام ، حيث تعمل على تنمية الإنماء المهني لكشافيها وقادتها الكشفيين لتقديم خدمة مميزة للحجاج والمعتمرين والزائرين .وعن أبرز ماسيقدم في تلك الورشة ، أوضح قائدها مبارك بن عوض الدوسري ، أنها تتضمن تقديم دورة في قيادة التطوع لتعزيز هذا الجانب لدى المشاركين ، كما تتضمن حلقات نقاش على أيدي متخصصين في إدارة الأزمات والكوارث ، وفي التغذية ، وفي الإعلام بالتجمعات الكشفية ، وفي الأعمال المكتبية ، والتعرف على سياسة الحماية من الأذى في المعسكرات الكشفية .// انتهى //11:51ت م0103