جدة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسانطلقت أمس فعاليات مهرجان "ابتسامة حي للتسوق والترفيه" الذي تنظمه جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة بالتعاون مع مجلس التنمية السياحي بمحافظة جدة, بهدف تقديم منتج سياحي تسويقي ترفيهي يلبي تطلعات ورغبات أهالي المحافظة.وعد مدير المهرجان فهد الثبيتي الفعاليات التي تقام على مساحة 50 ألف متر مربع بحي السامر شرق جدة, من أبرز الوجهات السياحية العائلية خلال مدة الربيع لسكان وزوار محافظة جدة, مشيرًا إلى تميز المهرجان بالعديد من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تستهدف الأسرة والطفل وتنسجم مع عادات وتقاليد المجتمع.ولفت الثبيتي إلى أن المهرجان, الذي يستمر مدة 75 يوماً, يضم منطقة كبيرة للتسوّق، وأخرى للأسر المنتجة الخاصة بالسيدات تعرض فيها الأعمال اليدوية المبدعة والمأكولات المتنوعة، كما يضم المهرجان قسماً خاصاً بالمطاعم والمأكولات, وقسماً للترفيه والألعاب إضافة إلى خيمة العروض والمسرح, فضلاً عن توفر مختلف المرافق كالمصليات ودورات المياه والجلسات الملائمة للعوائل.// انتهى //12:03ت م0104