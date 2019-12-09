القاهرة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسبدأت اليوم بالجامعة العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة العراق وحضور ممثلي وزارات الاقتصاد العربية.ويناقش الاجتماع على مدى يومين عدد من الموضوعات الهامة منها الشروط المرجعية لعمل الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فضلا عن استعراض مقترح الامانة العامة للجامعة العربية حول مسودة الملحق القانوني الخاص لحماية الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وأكدت مديرة إدارة الملكية الفكرية بالجامعة العربية الدكتور مها بخيت، أهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بإعتبارها المكون الأساسي للنظام التجاري العربي واستكمال أركانه وجزء أساسي من استراتيجية التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.// انتهى //13:31ت م0139