جيزان 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واستنظم جامعة جازان ممثلة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بعد غد الأربعاء ، الملتقى الثاني لعالمية اللغة العربية تحت عنوان ''اللغة العربية والذكاء الاصطناعي"، بحضور معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ، الذي يأتي تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وذلك على مسرح كليتي الآداب والمجتمع بالمدينة الجامعية.ويتناول الملتقى عدداً من الموضوعات المتعلقة بالقضايا المعاصرة للغة العربية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تعليم ونشر اللغة، بمشاركة عدد من الباحثين واللغويين والمهتمين من قسم اللغة العربية بكلية الآداب وقسم علوم الحاسب الآلي بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، ويشهد عدداً من الجلسات والفعاليات المختلفة.وأوضح المشرف على الملتقى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور حسن بن محسن خرمي أن جلسات الملتقى تتضمن موضوعات عن الذكاء الاصطناعي واللغة العربية: المعالجة والتحليل والتحديات والمستقبل ، ودور معالجة اللغات الطبيعية في اللغة العربية ، والذكاء الاصطناعي ونماذج الجهة البلاغية ، وكذلك الواقع المعزز واستخدامه في تعليم اللغات ، وللسانيات الحاسوبية وحوسبة العربية ، إلى جانب الذكاء الاصطناعي وتعليم العربية ونشرها .// انتهى //13:37ت م0140