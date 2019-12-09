الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي لكمال الأجسام تيسير الخلفان أول ميدالية ذهبية سعودية في اللعبة خلال منافسات بطولة العالم للأساتذة والمقامة حالياً بأسبانيا.وجاء الإنجاز بتحقيق الخلفان المركز الأول في منافسات فئة كمال الأجسام لوزن فوق 90 كجم, فيما حل زميله رمضان حمزة في المركز السادس لنفس المسابقة.من جانبه، قدم رئيس الاتحاد السعودى لكمال الأجسام المهندس أسامة الرميان تهنئته للوطن بهذا الإنجاز العالمي, وقال: "أبارك للمملكة العربية السعودية وللأبطال ولجميع زملائي فى الاتحاد من إداريين ومدربين هذا الإنجاز الذى جاء بتضافر الجهود نحو تقديم المزيد من النجاح لوطننا الغالي", مثمناً المستوى المميز الذي قدمه اللاعب وزملائه خلال ثاني أيام البطولة.// انتهى //13:38ت م0141