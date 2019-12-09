الكويت 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على ارتفاع المؤشر العام 41ر21 نقطة ليبلغ مستوى 6ر6095 نقطة بنسبة 35ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر194 مليون سهم تمت من خلال 7789 صفقة نقدية بقيمة 4ر33 مليون دينار كويتي نحو "2ر110 مليون دولار أمريكي" .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر16 نقطة ليصل الى مستوى 5ر4809 نقطة بنسبة 35ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر136 مليون سهم تمت عبر 4307 صفقات نقدية بقيمة 1ر8 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الأول 73ر39 نقطة ليصل الى مستوى 1ر6747 نقطة بنسبة 59ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر57 مليون سهم تمت عبر 3482 صفقة بقيمة 2ر25 مليون دينار .// انتهى //13:40ت م0142