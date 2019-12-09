الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسأعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، مشاركتها في المؤتمر السعودي التاسع للشبكات الذكية 2019، وأكدت على اعتزامها عرض تقنياتها المبتكرة في مجال عدادات الطاقة الذكية وحلول البُنية التحتيّة المُتقدمة للعدّادات (AMI) خلال الحدث الذي سيقام خلال الفترة 10 - 12 ديسمبر المقبل بفندق ريتز كارلتون جدة بالمملكة العربية السعودية.ويعد المؤتمر السعودية التاسع للشبكات الذكية 2019 أحد أهم الملتقيات لقطاع الشبكات الكهربائية الذكية، حيث يتناول كافة جوائب إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، حيث سيشهد المؤتمر السنوي في نسخته التاسعة مشاركة أكثر من 2,500 شخص إلى جانب 70 شركة عارضة، إلى جانب ممثلين لجهات حكومية ومشاركين من المجتمعات العلمية ومجتمعات الأعمال والتقنية.ويتيح المؤتمر منصة مثالية لتبادل الأفكار بشأن أحدث المنتجات والخدمات في مجال التقنيات الناشئة، وفي هذا الجانب فإن شركة الإلكترونيات المتقدمة ستقدم ضمن مشاركتها مجموعة من المنتجات التي تشمل عدّادات الطاقة الذكيّة (ADDAD) المُصنّعة من قبل شركة الإلكترونيات المُتقدّمة ضمن معايير الهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC)، وعدّادات محطات توليد الكهرباء (USM)، والبنية التحتية المتقدمة للعدادات (AMI). وتوفر هذه التقنية الرائدة للمستهلكين معلومات قيمة حول استهلاك منشآتهم وتساعدهم على استهلاك الطاقة بكفاءة أعلى و خفض التكاليف التشغيلية لمنشآتهم.وقال الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج: "إن مشاركتنا في المؤتمر السعودي التاسع للشبكات الذكية 2019 ستتيح لنا فرصة مثالية لعرض منتجاتنا وحلولنا المتطورة، وستمكننا كذلك التواصل مع نخبة من ألمع العقول في هذا المجال والإسهام في تطوير منظومة قوية في قطاع الطاقة، وكشركة رائدة في مجال التصنيع ونقل وتوطين التقنية، حيث تبذل شركة الإلكترونيات المتقدمة جهوداً حثيثة في مجال الأبحاث والتطوير، وهي جهود تسهم في تعزيز الكفاءة وتلعب دوراً في تأمين احتياجات الطاقة في المملكة وبل المنطقة في مجملها.وأضاف الدعيلج : "إننا سنستمر في تفعيل قدرتنا على الابتكار من أجل دعم أهداف رؤية المملكة 2030 التي تشكل خارطة طريق طموحة نحو مستقبل مزدهر ومستدام".يذكر أن الشركة تأسست في عام 1988، وتعمل في أربعة قطاعات أعمال رئيسية هي الدفاع والفضاء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة والأمن، وكانت الشركة قد أطلقت قطاع الطاقة في عام 2005، واعتمدت تقنيات ذكية من خلال تطوير شبكات ذكية وعدادات طاقة ذكية، وحلول رائدة في مجال الطاقة المتجددة.// انتهى //13:41ت م0143