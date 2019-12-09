لندن 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإستمرار الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في لبنان ، مبرزة مطالب المحتجين بالبعد عن الطائفية السياسية والتدخلات الخارجية في شؤون البلاد.وأشارت الصحف إلى أن عبد المجيد تبون وعلي بن فليس يعتبران المرشحان الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية بالجزائر.وأبرزت في الشأن الرياضي فوز الملاكم البريطاني انتوني جوشوا، ببطولة العالم للوزن الثقيل بعد فوزه على منافسه المكسيكي أندي رويز في منازلة تاريخية بالعاصمة السعودية الرياض.على الصعيد المحلي، تناولت الصحف وصول الحملات الانتخابية مراحلها النهائية مع اقتراب موعد الاقتراع العام المقرر له يوم الخميس القادم ، مبرزة تركيز رئيس الوزراء بوريس جونسون على ملف بريكزيت وتمسك زعيم المعارضة كوربين بالملفات الداخلية.// انتهى //13:42ت م0144