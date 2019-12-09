بيروت 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 9 ديسمبر 2019 م واسأكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيروت ، على التزامها بتعزيز حقوق لاجئي فلسطين ذوي الإعاقات وذلك من خلال برامجها وخدماتها وبتمكينهم من المشاركة بالكامل في القرارات التي تؤثر على حياتهم.وأشارت الأونروا في بيان اليوم ، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقات يعانون تاريخيا من التهميش، ويعانون أكثر في حالات الطوارئ الإنسانية.ولفت البيان إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقوم وبشكل منتظم، لدى تحديدها مهام ولاية وكالة الأونروا، بتشجيع الوكالة على الاستجابة لاحتياجات وحقوق وحماية الأشخاص ذوي الإعاقات في عملياتها، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم الضروري استنادا إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات.وشددت الأونروا على تواصل اتخاذ إجراءات ملموسة لتزويد لاجئي فلسطين ذوي الإعاقات بالمساعدة المطلوبة من خلال برامجها، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وأيضا من خلال تطوير القدرات لدى موظفيها لضمان أن لديهم المهارات المطلوبة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقات في كافة الأوقات.ونوه البيان بمشاركة الأونروا بشكل فاعل في الجهود المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة بهدف تعزيز إدماج الإعاقة، ومشاركتها في المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بخصوص إدماج الأشخاص ذوي الإعاقات في العمل الإنساني والتي تم تبنيها الشهر الماضي.// انتهى //13:46ت م0145