روما 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5ر4 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم ، منطقة موجيلو الريفية الواقعة بالقرب من فلورنسا بإيطاليا، دون أن يسفر عن وقوع أي اصابات.وأفاد معهد البراكين بإيطاليا أن الزلزال وقع في حوالي الساعة 0430 صباحا بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش)، ومركزه بين بلدتي "سكاربيريا إي سان بييرو" و"بارفيرينو ديل موجيلو"، على عمق تسعة كيلومترات.من جهتها أوضحت إدارة الحماية المدنية الإيطالية في بيان لها أنه لم يتم الابلاغ عن تضرر أي شخص أو أي شيء.// انتهى //13:50ت م0148