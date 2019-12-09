القاهرة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسبدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أعمال المؤتمر الدولي التاسع للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، والذي يعقد تحت عنوان "استشراف المستقبل عبر مفاهيم التنمية المستدامة لتحقيق الأهداف والتميز الإداري" وينظمه الاتحاد بالتعاون مع هيئة آل مكتوم الخيرية، بمشاركة ممثلي عدد من الدول العربية وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء الاتحاد.وأكد رئيس الاتحاد المستشار نادر كمال جعفر في كلمته، أهمية المؤتمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي يتطلب شراكة واسعة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكل فئات المجتمع على حد سواء في العمل وفهم الفجوات وتحديد التحديات والأولويات والعمل بروح الجماعة والشفافية والتدقيق في انتقاء الأهداف.// انتهى //13:51ت م0150