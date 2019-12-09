تبوك 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك وعلى نفقة سموه وكعادة سموه سنويًا في هذا الوقت من العام بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.حيث تواصل اللجان القائمة على التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين وتشمل المعونات الشتوية على شاحنات محملة بالمواد الغذائية والملابس الشتوية والأغطية ووسائل التدفئة والخيام وذلك لإيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن، ليتمكنوا من الاستفادة منها حرصًا من سمو أمير منطقة تبوك على تلمس احتياجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم واستكمالا للدور الإنساني الذي يتكفل به سموه ويجسد مثالًا للتكافل الاجتماعي وتكاتف أبناء هذا الوطن.وأكدت اللجان القائمة على التوزيع أنها تعمل وبشكل يومي في مواقعها وأيضًا الوصول إلى المستفيدين في أماكنهم في محافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة وتسليمهم المعونة الشتوية، داعين الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الإنسانية لسمو أمير منطقة تبوك في موازين حسناته.// انتهى //13:51ت م0151