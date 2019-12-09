جدة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، الرئيس الفخري لوقف جامعة جدة ، في مقر الإمارة بجدة اليوم ، الاجتماع الأول لمجلس نُظًار أوقاف الجامعة.وخلال الاجتماع الذي حضره مدير الجامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ، وأعضاء مجلس نظارة الوقف , دشن سموه منصة التمويل للوقف ، عقب ذلك تم مناقشة الأهداف الرامية لتأمين موارد مستقبلية مستدامة لكافة المجالات التعليمية والبحثية والطبية للجامعة التي تسعى لجلب الدعم لبناء وتطوير وإدارة أوقاف الجامعة وتنمية إيراداتها ، إضافة إلى بناء وتأهيل فريق عمل الوقف ، بجانب توفير فرص استثمارية مشجعة ، وإتاحة الفرصة النوعية للراغبين في أعمال الخير.وبحسب العرض فإن الوقف يهدف إلى بناء الشراكات الداعمة ، وتمويل البحث العلمي والطبي ، ودعم الباحثين والمراكز البحثية داخل وخارج الجامعة ورعاية الطلاب الموهوبين والنابغين وتنمية قدراتهم واستقطابهم ، كذلك توفير خدمات طبية للمجتمع ، وتقديم المعونات للأشخاص ذوي الإعاقة من طلاب الجامعة.وتطرق الاجتماع إلى المسارات الوقفية لأوقاف جامعة جدة : الوقف الطبي والاجتماعي والإبداعي والعلمي.// انتهى //15:22ت م0187