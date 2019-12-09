نجران 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أن العفو والتسامح ونشر الخير ثقافة متأصلة في المجتمع السعودي، الأمر الذي يسهل على اللجان التنفيذية لإصلاح ذات البين أداء مهامها، نحو أسرة ومجتمع وثقافة أساسها المحبة والتلاحم بعيدًا عن الفرقة.جاء ذلك أثناء اطلاع سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على التقرير السنوي لأعمال لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، قدمه رئيس اللجنة، جابر بن حسن أبو ساق، بحضور الأعضاء، حيث نجحت اللجنة في طي ملفات 67 قضية بالصلح، أكثرها قضايا خلافات ونزاعات أسرية.وأشاد سموه بما حققته اللجنة من أعمال جليلة، مبينًا أن عملها المبارك نابع من تعاليم الدين الحنيف، وينطلق من توجهات القيادة الرشيدة في صون ما ينعم به المجتمع الكريم من التلاحم والتآلف.من جهته، بيّن أبو ساق مضي اللجنة وسعيها في الإصلاح بين الخصوم، وبذل النصح والمشورة والمساعدة لحلها، ومواجهة عوامل الفرقة، بما يحقق وحدة وتعاون وتكاتف المجتمع، ويعزز أواصر التآلف والمودة والمحبة والقيم والأخلاق والسلوكيات الإيجابية، ويدعم الاستقرار النفسي والأسر والاجتماعي.// انتهى //15:26ت م0188