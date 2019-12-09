الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم السياسية الدكتور طلال بن محمود الضاحي.واطلع سموه على أعمال الجمعية مؤخراً والأهداف المرصودة لرؤية المملكة 2030.وفي نهاية اللقاء تمنى سمو نائب أمير منطقة الرياض للجمعية دوام التوفيق والنجاح، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يلقاه العمل الاجتماعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظها الله -.// انتهى //15:27ت م0189