الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسقام مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس بجولة تفقدية لإدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة الرياض بموقعها الجديد واطلع على سير العمل وفقاً لتوجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بمتابعة العمل بجوازات منطقة الرياض والإدارات والشعب التابعة لها وحث العاملين فيها على تقديم أفضل الخِدْمات للمواطنين والمقيمين و إنهاء إجراءاتهم.وكان في استقباله مدير إدارة متابعة الوافدين بجوازات منطقة الرياض العميد نواف بن محمد النفيعي حيث جرى الاطلاع خلال هذه الجولة على سير العمل في جميع الأقسام، ومدى سرعة ودقة إنهاء إجراءات المضبوطين حسب الأنظمة والتعليمات.واطلع اللواء الهباس على آلية سير العمل من خلال استلام معاملات المضبوطين من جهات الضبط من المخالفين للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وكذلك متابعة أعمال اللجان الإدارية الخاصة بإصدار القرارات الإدارية.// انتهى //15:39ت م0191