الباحة 12 ربيع الأخرة 1441هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، تقريرًا عن جهود وأعمال هيئة الغذاء والدواء في المنطقة خلال الفترة الماضية.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء هشام بن أحمد القريني ، الذي قدم لسموه شرحاً عن جهود الهيئة وأعمالها المختلة التي تهم صحة المواطن .ورحب سمو أمير المنطقة بالقريني, مؤكداً أهمية دور الهيئة في تنفيذ وتطبيق الأنظمة الرقابية للغذاء والدواء وتقديم الإرشادات والتوعية اللازمة للمواطنين والحفاظ على صحتهم و تكثيف الجهود الرقابية لضمان سلامة الغذاء والدواء للمستهلك.وثمن سموه الجهود التي تقدمها الهيئة في ظل ما تحظى به من دعم ومتابعة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري .// انتهى //15:39ت م0192