عام / سمو أمير الباحة يتسلم تقريراً عن جهود وأعمال هيئة الغذاء والدواء بالمنطقة
الاثنين 1441/4/12 هـ الموافق 2019/12/09 م واس
الباحة 12 ربيع الأخرة 1441هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، تقريرًا عن جهود وأعمال هيئة الغذاء والدواء في المنطقة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء هشام بن أحمد القريني ، الذي قدم لسموه شرحاً عن جهود الهيئة وأعمالها المختلة التي تهم صحة المواطن .
ورحب سمو أمير المنطقة بالقريني, مؤكداً أهمية دور الهيئة في تنفيذ وتطبيق الأنظمة الرقابية للغذاء والدواء وتقديم الإرشادات والتوعية اللازمة للمواطنين والحفاظ على صحتهم و تكثيف الجهود الرقابية لضمان سلامة الغذاء والدواء للمستهلك.
وثمن سموه الجهود التي تقدمها الهيئة في ظل ما تحظى به من دعم ومتابعة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري .
// انتهى //
15:39ت م
0192