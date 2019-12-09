تبوك 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الطفولة المبكرة أمس , البرنامج التدريبي " القيادة المدرسية في مرحلة الطفولة المبكرة " ضمن حزمة من برامج التطوير المهني مستهدفاً 38 مشاركة من مشرفات و معلمات وقائدات مدارس الطفولة المبكرة , ويستمر لمدة خمسة أيام بقاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية بتبوك.وأوضحت المدربة زهرة الأحمري, أن البرنامج يهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية بما يعمل على تعميق الفهم بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وفق توجهات وزارة التعليم في ضوء رؤية 2030 ، مشيرةً إلى أن البرنامج يتضمن عدة محاور من أهمها القيادة الفاعلة في مدارس الطفولة المبكرة والاتصال والتواصل في بيئة العمل وقيادة فرق العمل بالإضافة إلى تناول البرنامج الخطة التشغيلية لمدارس الطفولة المبكرة، وكيفية توفير بيئة تعليمية محفزة للمعلمة.وأكدت الأحمر أهمية اكتساب مهارات توظيف أساليب وأدوات فاعلة لقياس وتقويم الأداء المدرسي، وتوظيف مهارات قائدات المدرس لإدارة المعرفة في مدارس الطفولة المبكرة.// انتهى //15:48ت م0195