الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واستسحب غداً الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، لكرة القدم.وتشهد البطولة مشاركة ستة أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، هي إلى جانب الهلال كل من السد القطري وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وغوانغزهو ايفرغراند الصيني.وسيحصل الفائز بلقب هذه النسخة من البطولة، على مقعد في الدور التمهيدي من نسخة عام 2021، وذلك إذا لم يتمكن من التأهل عبر الدوري المحلي.ويشارك في نسخة عام 2020 فريق تشيانغراي التايلاندي الذي يخوض المشاركة الأولى له في تاريخ البطولة، بعدما توج بلقب الدوري التايلاندي، علماً بأن النادي فقد فرصة المشاركة في نسخة عام 2019 بعدما خسر بصعوبة أمام سانفريس هيروشيما الياباني في الدور التمهيدي, كما تشهد البطولة مشاركة نادي الشارقة، بطل الدوري الإماراتي 2019، الذي توج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 25 عاماً.وكان نادي الهلال السعودي توج الشهر الماضي بلقب نسخة عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني "ذهاباً 1 ـ 0 و إياباً 2 ـ 0 ".// انتهى //15:51ت م0196