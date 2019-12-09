المدينة المنورة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسكرم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد اليوم، المتدربين المشاركين في دورة "المدرب الزراعي المحترف"، والمنفذة بالتعاون مع معهد الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة، بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل.وأوضح رئيس مجلس الإدارة أنه تم تكريم (30) متدرباً في الدورة التدريبية التي استمرت (40) يوماً بقيادة خبراء، حيث بلغ عدد الساعات التدريبية (85) ساعة ساهمت في تعزيز قدرات المتدربين وتأهيلهم إلى (ناقل) معرفة، ومن المنتظر أن يسهموا في تدريب آخرين.وأضاف أن الحقيبة التدريبية للدورة تناولت الممارسات الزراعية الجيدة في تطبيق البرنامج السنوي لرعاية النخيل والعناية بالثمار وحساب التكاليف عمليات التسعير لصادرات التمور.من جهته أشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أن المؤسسة الدولية حريصة على توطيد التعاون مع الفعاليات والأجهزة العاملة في مجال التجارة في منطقة المدينة المنورة، مقدما شكره للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة والشركاء على ما قدموه لنجاح الدورة التدريبية، مهنئا الخريجين باجتيازهم الدورة.// انتهى //15:53ت م0198