تبوك 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسيطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك ممثلاً في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة غداً, سلسلة دروس علمية في شرح " كتاب مختصر السيرة النبوية " ، يقدمها الدكتور علي بن أحمد المالكي , وذلك بعد صلاة العشاء في جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز بحي المهرجان بتبوك.وتأتي هذه الدروس التي تقدم كل يوم ثلاثاء وعلى مدى ثلاثة شهور ضمن سلسلة الدروس والمحاضرات التربوية والدعوية التي ينظمها الفرع لتبصير الناس بكل ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //15:54ت م0199