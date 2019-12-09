لحج 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسافتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مدرسة الثورة للتعليم الأساسي بمديرية الحوطة ومدرسة القادسية بمديرية المسيمير التابعتان لمحافظة لحج اليمنية.وثمن محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي جهود المملكة ممثلة بالمركز الداعمة للقطاع التعليمي وجميع القطاعات في المحافظة.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة كان قد موّل افتتاح مدرستين في مديرية تبن الشهر الماضي عبر الشريك المنفذ المنظمة الدولية للهجرة.//انتهى//16:23ت م0227