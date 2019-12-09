سقطرى 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسجرى اليوم توزيع 150 بطانية و 50 بساطا للمتضررين من العاصفة المدارية "بافان" في مديرية حديبو بمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، استفاد منها 900 فرد، بتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ودعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار إغاثة المنكوبين من العاصفة المدارية وتقديم المساعدات الضرورية لهم.//انتهى//16:23ت م0228