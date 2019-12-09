عمّان 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واستنطلق في العاصمة الأردنية عمان الخميس المقبل، أعمال الدورة الثانية عشر للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف في العالم الإسلامي لعام 2019 م، بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية.ويركز المؤتمر بحسب بيان صحفي، على دعم صمود الفلسطينيين في مدينة القدس، وحماية المقدسات، كما يتناول واقع القدس وأهلها والحرم المقدسي في ظل الاحتلال والتحديات التي تواجههم.ويختتم المؤتمر أعماله بإصدار بيان ختامي وتوصيات متعلقة بالقضايا التي تناولها.// انتهى //16:32ت م0229