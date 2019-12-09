صامطة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسأكملت جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة اليوم , صرف المبالغ الشهرية المخصصة لمشروع كفالة الأسر والأيتام التابعين للجمعية ، وذلك من خلال إيداع المبالغ على الحسابات البنكية للأسر المستفيدة من تلك المساعدات.ويأتي صرف المساعدات ضمن البرامج التي تنفذها الجمعية خلال العام في مجالات كفالة الأسر والأيتام وتوزيع الزكاة والسلل الغذائية وغيرها من البرامج والنشاطات الخيرية التي تقع في نطاق عمل الجمعية والمهام التي تقوم بها لخدمة المستفيدين من خِدْماتها بمختلف المراكز والقرى التابعة للجمعية.// انتهى//17:02ت م0236