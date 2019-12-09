الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واستقام غدا الثلاثاء منافسات الجولة الـ 16 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات تجمع القادسية مع حطين، الكوكب مع نجران، والعين مع الثقبة، والجيل مع الباطن والمجزل مع أحد.وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر يستقبل القادسية الثاني بـ 27 نقطة ضيفه حطين السابع عشر بـ 13 نقطة ، فيما يحل نجران الحادي عشر بـ 19 نقطة ضيفًا على الكوكب الثاني عشر بـ 19 نقطة أيضًا على ملعب نادي الشعلة بالخرج .ويواجه العين المتصدر بـ 27 نقطة ضيفه الثقبة الخامس بـ 23 نقطة على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة ، فيما يحل الباطن الثالث بـ 25 نقطة ضيفًا على الجيل السادس عشر بـ 15 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء .وفي ختام مباريات اليوم يلتقي المجزل العشرين بـ 8 نقاط مع ضيفه أحد العاشر بـ 19 نقطة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية .وتستكمل منافسات بعد غد بـ 5 مواجهات أخرى تجمع الخليج مع التقدم، الشعلة مع البكيرية، الجبلين مع النجوم، الأنصار مع الطائي وجدة مع النهضة.وعلى ملعبه بسيهات يلتقي الخليج الخامس عشر بـ 15 نقطة مع ضيفه التقدم التاسع عشر بـ 11 نقطة ، فيما يواجه الشعلة التاسع بـ 19 نقطة على ملعبه ضيفه البكيرية الرابع بـ 23 نقطة ، ويلتقي الجبلين السابع بـ 20 نقطة مع ضيفه النجوم الثامن عشر بـ 12 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، فيما يستقبل الأنصار الرابع عشر بـ 18 نقطة على ملعبه ضيفه الطائي الثامن بـ 20 نقطة.وفي ختام مباريات الجولة يلتقي جدة الثالث عشر بـ 19 نقطة مع ضيفه النهضة السادس بـ 22 نقطة على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.// انتهى //17:03ت م0237