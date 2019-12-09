نجران 12 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسنفذت شرطة محافظه يدمه، والمرور، ودوريات الإمارة , حملات أمنية في أحياء المحافظة لمراقبة الوضع الأمني ولضبط المطلوبين للجهات الأمنية والسيارات المعمم عنها والمخالفة للتعليمات الأمنية.وقاد الحملة ميدانياً مدير شرطة محافظه يدمه المقدم فارس بن عبدالله الحارثي، وبدأت الحملة بانطلاقة لجميع فرق دوريات الأمن حيث شمل الانتشار الأمني على شكل نقاط تفتيش مكثفة بشكل مفاجئ في عدد من الأحياء وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة ومتابعة السيارات المطلوبة والمعمم عنها إضافة إلى السيارات المخالفة من تظليل أو عدم تركيب لوحات.//انتهى//17:25ت م0239