القاهرة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسعقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اجتماع رؤساء الفرق الأربعة المعنيين بتطوير العمل العربي المشترك على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس.وقال مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي بالجامعة العربية الوزير مفوض إيهاب مكرم في تصريح على هامش الاجتماع هو اجتماع تنسيقي لرؤساء الفرق الأربعة للنظر فيما تم إنجازه وما سيتم إنجازه فيما بعد.وأضاف أن هذه الفرق تتضمن الفريق الخاص بالميثاق والإطار الفكري، والفريق الخاص بتطوير أجهزة الجامعة العربية، والفريق الخاص بتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك، والفريق الخاص بتطوير البعد الشعبي في عمل الجامعة العربية.// انتهى //17:42ت م0241