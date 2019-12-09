القاهرة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسبدأت اليوم بالقاهرة أعمال الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، الذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، بمشاركة واسعة لجميع نقاط الاتصال الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث على مستوى الدول العربية.ويناقش الاجتماع - على مدى يومين - آخر المستجدات والتقدم المُحرَز في مجال الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية عبر خمس جلسات تتناول الآفاق المستقبلية في تطبيق إطار "سينداي" للحدّ من مخاطر الكوارث بحلول عام 2020، إضافة إلى التركيز على التناسق بين كلٍ من أهداف التنمية المستدامة وتغيُّر المناخ والحدّ من مخاطر الكوارث.// انتهى //18:50ت م0261