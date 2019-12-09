اقتصادي / غرفة الحدود الشمالية تنظم لقاءً تعريفياً عن الحلول التموينية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غداً
الاثنين 1441/4/12 هـ الموافق 2019/12/09 م واس
عرعر 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس
تنظم الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة غداً, لقاءً تعريفياً بعنوان "الحلول التموينية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة", وذلك على مسرح الغرفة بمدينة عرعر, ويقدمه كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج كفالة.
وبهدف اللقاء إلى التعريف بمبادرات "منشآت", فيما قدمت الغرفة دعوتها للمهتمين لحضور اللقاء والاستفادة منه.
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18:59ت م
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