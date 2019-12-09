عرعر 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واستنظم الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة غداً, لقاءً تعريفياً بعنوان "الحلول التموينية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة", وذلك على مسرح الغرفة بمدينة عرعر, ويقدمه كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج كفالة.وبهدف اللقاء إلى التعريف بمبادرات "منشآت", فيما قدمت الغرفة دعوتها للمهتمين لحضور اللقاء والاستفادة منه.// انتهى //18:59ت م0264