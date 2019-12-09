القاهرة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسانطلقت اليوم بالقاهرة أعمال مؤتمر الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات في دورته الثامنة عشرة تحت عنوان "نموذج الرعاية الصحية المتكامل.. المتطلبات والتحديات"، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة ويستمر لمدة ثلاثة أيام.وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني - في كلمته خلال افتتاح المؤتمر - أن المؤتمر يمثل نقلة نوعية في طرح ومعالجة أحد أهم موضوعات القطاع الصحي العربي، وهو نموذج الرعاية الصحية المتكامل، الذي بات مطلباً أساسياً لإحداث تحول جديد في تقديم الرعاية الصحية بما يكفل الحفاظ على الصحة العامة.وأوضح أن تطبيق هذا النموذج يتطلب شراكة واسعة مع المجتمع، يتكامل فيها دور الفرد والمجتمع وباقي الجهات الأخرى مع دور مقدمي الخدمة الصحية بما يضمن الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة قبل حدوث المرض.من جانبه قال مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية سعيد الحاضي: إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع منظمات المجتمع المدني وإشراكها في مختلف مجالات العمل العربي المشترك وستكون هناك إستراتيجيات محددة لدعم التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتعظيم دورها في مجال الخدمات الصحية.وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية أصبح يشكل عبئًا كبيرا على المواطن العربي مما يستوجب العمل على وضع إستراتيجيات جديدة لتقديم خدمة صحية جيدة وبتكاليف تناسب الطبقة الفقيرة في المجتمعات العربية.ومن جهته أكد وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد الشيباني أن البرنامج الشامل الذي أطلقته المملكة العربية السعودية في 2016 لتحقيق رؤية 2030 اهتم فيه القطاع الصحي بمجموعة من الأهداف الإستراتيجية التي تسعى إلى تحويل المنظومة الصحية في المملكة إلى منظومة بحوكمة عالية ومتميزة، وتقدم المملكة مستوى رعاية قيمة وبطرق تمويل مستحدثة لتطبيق نموذج جديد للرعاية الصحية مع تمكين القوى العاملة والتقنية للمساعدة في نجاح هذا النموذج.//انتهى//19:03ت م0266